7ème Ciel : les Singulières / projection du film « Terra Franca » Place de l’église Limogne-en-Quercy, 16 décembre 2023, Limogne-en-Quercy.

Limogne-en-Quercy Lot

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-16 20:30:00

fin : 2023-12-16

L’association le Causse Mopolite propose dans le cadre de « 7ème Ciel, rencontres cinéma en sud Quercy », de prolonger sa programmation tout au long de l’année avec une projection mensuelle (en présence des réalisateurs/trices) en mettant l’accent sur des films documentaires, d’animation ou de fiction autoproduits ou produits par de petites sociétés de production. Ces films sont souvent peu distribués, ou ont principalement connu un parcours de festivals. Les films tournés en région seront aussi présents, comme pendant le festival.

La volonté est de faire découvrir un autre cinéma que celui produit industriellement.

Grâce aux outils numériques, beaucoup de petites sociétés de production ont vu le jour. Elles peuvent produire des films de qualité à moindre coût, mais faute de place dans les grilles de programmation, ces films ont peu ou pas de vie en salle. Souvent pensés et fabriqués pour le grand écran, ces films méritent d’être découvert en salle..

Terra Franca Sur les berges du Tage au Portugal, un homme vit entre la tranquillité du fleuve et les relations qui le rattachent à la terre. Filmé aux quatre saisons, Terra Franca fait le portrait de la vie du pêcheur portugais Albertino, entouré de sa femme Dalia et de ses filles, dont l’aînée s’apprête à se marier. La fin d’un cycle de vie, à hauteur de barque et de regard.

Un film de Leonor Teles

Portugal – 2018 – 82 min

Projection / Discussion après le film / Bar / Petite restauration sucrée ou salée

5 EUR.

Place de l’église Salle culturelle de La Halle

Limogne-en-Quercy 46260 Lot Occitanie



