Ciné-Lot : « Les feuilles mortes » Place de l’église Limogne-en-Quercy, 6 novembre 2023, Limogne-en-Quercy.

Limogne-en-Quercy,Lot

Synopsis :

Deux personnes solitaires se rencontrent par hasard une nuit à Helsinki et chacun tente de trouver en l’autre son premier, unique et dernier amour. Mais la vie a tendance à mettre des obstacles sur la route de ceux qui cherchent le bonheur..

2023-11-06 20:30:00 fin : 2023-11-06 . 4 EUR.

Place de l’église Salle culturelle de La Halle

Limogne-en-Quercy 46260 Lot Occitanie



Synopsis:

Two lonely people meet by chance one night in Helsinki, and each tries to find in the other their first, only and last love. But life tends to put obstacles in the path of those seeking happiness.

Sinopsis:

Dos personas solitarias se encuentran por casualidad una noche en Helsinki y cada una intenta encontrar en la otra su primer, único y último amor. Pero la vida tiende a poner obstáculos en el camino de quienes buscan la felicidad.

Synopsis:

Zwei einsame Menschen treffen sich zufällig eines Nachts in Helsinki und jeder versucht, im anderen seine erste, einzige und letzte Liebe zu finden. Doch das Leben neigt dazu, denjenigen, die das Glück suchen, Hindernisse in den Weg zu legen.

Mise à jour le 2023-10-12 par OT Cahors – Vallée du Lot