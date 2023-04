7ème Ciel : les Singulières Place de l’église, 14 janvier 2023, Limogne-en-Quercy.

L’association le Causse Mopolite propose dans le cadre de «7ème Ciel, rencontres cinéma en sud Quercy», de prolonger sa programmation tout au long de l’année avec une projection mensuelle (en présence des réalisateurs/trices) en mettant l’accent sur des films documentaires, d’animation ou de fiction autoproduits ou produits par de petites sociétés de production. Ces films ont du mal à être vus car souvent peu distribués. Les films tournés en région seront aussi présents, comme pendant le festival.

La volonté est de faire découvrir un autre cinéma que celui produit industriellement.

Grace aux outils numériques, beaucoup de petites sociétés de production ont vu le jour. Elles peuvent produire des films de qualité à moindre cout, mais en dehors des festivals ces films ont peu ou pas de vie en salle. Souvent penser et fait pour le grand écran, ces films méritent d’être découvert en salle.

*En raison de la présence des réalisateurs (trices) et pour profiter de leur venue, une séance la veille ou le lendemain de la séance de Limogne à été proposer à la médiathèque de Lalbenque afin d’en faire profiter le public éloigné de Lalbenque..

2023-01-14 à 20:30:00 ; fin : 2023-01-14 . 5 EUR.

Place de l’église Salle culturelle de La Halle

Limogne-en-Quercy 46260 Lot Occitanie



The Causse Mopolite association proposes within the framework of « 7ème Ciel, rencontres cinéma en sud Quercy », to extend its programming throughout the year with a monthly screening (in the presence of the directors) by putting the accent on documentary films, animation or fiction produced by themselves or by small production companies. These films have difficulty being seen because they are often poorly distributed. Films shot in the region will also be present, as during the festival.

The will is to make discover another cinema than the industrially produced one.

Thanks to digital tools, many small production companies have emerged. They can produce quality films at a lower cost, but outside of festivals these films have little or no life in theaters. Often thought and made for the big screen, these films deserve to be discovered in theaters.

*Because of the presence of the directors and to take advantage of their coming, a session the day before or the day after the session of Limogne was proposed to the media library of Lalbenque in order to make benefit from it the public far from Lalbenque.

La asociación Causse Mopolite propone, en el marco de « 7ème Ciel, rencontres cinéma en sud Quercy », ampliar su programación a lo largo del año con una proyección mensual (en presencia de los directores) centrada en películas documentales, de animación o de ficción producidas por ellos mismos o por pequeñas productoras. Estas películas tienen dificultades para ser vistas porque a menudo se distribuyen mal. Las películas rodadas en la región también estarán presentes, al igual que durante el festival.

El objetivo es proyectar películas distintas de las producidas industrialmente.

Gracias a las herramientas digitales, han surgido muchas pequeñas productoras. Pueden producir películas de calidad a menor coste, pero fuera de los festivales estas películas tienen poca o ninguna vida en las salas. A menudo pensadas y realizadas para la gran pantalla, estas películas merecen ser descubiertas en las salas de cine.

*Con motivo de la presencia de los directores y para aprovechar su visita, se ha propuesto una proyección el día anterior o el día posterior a la proyección de Limogne en la mediateca de Lalbenque con el fin de beneficiar al público alejado de Lalbenque.

Der Verein le Causse Mopolite schlägt im Rahmen von « 7ème Ciel, rencontres cinéma en sud Quercy » vor, sein Programm das ganze Jahr über mit einer monatlichen Vorführung (in Anwesenheit der Regisseure/innen) zu verlängern und dabei den Schwerpunkt auf Dokumentar-, Animations- oder Spielfilme zu legen, die selbst produziert oder von kleinen Produktionsfirmen hergestellt wurden. Diese Filme haben es schwer, gesehen zu werden, da sie oft nur wenig vertrieben werden. Auch Filme, die in der Region gedreht wurden, werden wie während des Festivals zu sehen sein.

Der Wunsch ist es, ein anderes Kino als das industriell produzierte zu entdecken.

Dank digitaler Hilfsmittel sind viele kleine Produktionsfirmen entstanden. Sie können qualitativ hochwertige Filme zu geringeren Kosten produzieren, aber außerhalb von Festivals haben diese Filme wenig oder gar kein Leben in den Kinos. Diese Filme, die oft für die große Leinwand gedacht und gemacht sind, verdienen es, im Kino entdeckt zu werden.

*Da die Regisseure anwesend sind und von ihrem Besuch profitieren wollen, wurde in der Mediathek von Lalbenque eine Vorstellung am Vorabend oder am Tag nach der Vorstellung in Limogne angeboten, damit auch Zuschauer außerhalb von Lalbenque in den Genuss des Films kommen können.

