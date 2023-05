Soirée portugaise Place de l’église, 17 juin 2023, Lévignacq.

Lévignacq,Landes

18 h 30 Folklore portugais avec représentation de tambours Flores de Portugal d’Anglet

19 h 30 Repas sous chapiteau sur la place du village sur réservation au 06 33 45 83 66 ou au 06 46 74 33 58 (19 €) melon au Porto, frango no churrasco, frites, riz, fromage, pastel de nata, café. Menu enfant 8 €.

22 h Bal portugais animé par Denis Da Silva et Alexandre Ubeira..

2023-06-17 à ; fin : 2023-06-17 00:00:00. .

Place de l’église

Lévignacq 40170 Landes Nouvelle-Aquitaine



6:30 pm Portuguese folklore with performance of drums Flores de Portugal from Anglet

7:30 pm Meal under the big top on the village square on reservation at 06 33 45 83 66 or 06 46 74 33 58 (19 ?) melon with Porto, frango no churrasco, French fries, rice, cheese, pastel de nata, coffee. Children’s menu 8 ?.

10 pm Portuguese ball animated by Denis Da Silva and Alexandre Ubeira.

18h30 Folclore portugués con la actuación de los tambores Flores de Portugal de Anglet

19.30 h Comida bajo la carpa en la plaza del pueblo, previa reserva en el 06 33 45 83 66 o 06 46 74 33 58 (19€) melón al oporto, frango no churrasco, patatas fritas, arroz, queso, pastel de nata, café. Menú infantil 8€.

22 h Baile portugués con Denis Da Silva y Alexandre Ubeira.

18.30 Uhr Portugiesische Folklore mit Trommelaufführung Flores de Portugal aus Anglet

19:30 Uhr Essen im Festzelt auf dem Dorfplatz mit Reservierung unter 06 33 45 83 66 oder 06 46 74 33 58 (19?) Melone mit Portwein, Frango no churrasco, Pommes frites, Reis, Käse, Pastel de Nata, Kaffee. Kindermenü 8 ?

22 Uhr Portugiesischer Ball, moderiert von Denis Da Silva und Alexandre Ubeira.

Mise à jour le 2023-05-15 par Côte Landes Nature Tourisme