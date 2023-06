Cinéma en plein air Place de l’église Léguillac-de-l’Auche Léguillac-de-l'Auche Catégories d’Évènement: Dordogne

Léguillac-de-l'Auche Cinéma en plein air Place de l’église Léguillac-de-l’Auche, 21 juillet 2023, Léguillac-de-l'Auche. Léguillac-de-l’Auche,Dordogne Projection du film à 22h.

Tarif unique 5 € La Fabrique 05 53 02 41 99.

Place de l’église

Léguillac-de-l’Auche 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Film screening at 10pm.

Price 5? La Fabrique 05 53 02 41 99 Proyección de la película a las 22.00 horas.

Precio de la entrada única: 5? La Fabrique 05 53 02 41 99 Vorführung des Films um 22 Uhr.

