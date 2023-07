Repas Grillades Place de l’église Le Vigan, 14 juillet 2023, Le Vigan.

Le Vigan,Lot

Repas, animation musicale et feux d’artifice ! Évènement organisé par la société de chasse du Vigan.

2023-07-14 19:00:00 fin : 2023-07-14 . 12 EUR.

Place de l’église

Le Vigan 46300 Lot Occitanie



Meal, musical entertainment and fireworks! Event organized by the Vigan hunting club

Comida, espectáculo musical y fuegos artificiales Evento organizado por el club de caza Le Vigan

Essen, musikalische Unterhaltung und Feuerwerk! Veranstaltung organisiert von der Jagdgesellschaft von Le Vigan

Mise à jour le 2023-07-04 par OT Gourdon