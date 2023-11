NOËL AU MARCHÉ AVEC LES CAPP’ Place de l’Eglise Le Pallet, 9 décembre 2023, Le Pallet.

Le Pallet,Loire-Atlantique

Les Capp’ (Commerçants, Artisans, vignerons et professions libérales) seront de retour sur le marché et vous donnent rendez-vous le samedi 09 décembre de 10h00 à 13h00..

2023-12-09 fin : 2023-12-09 13:00:00. .

Place de l’Eglise

Le Pallet 44330 Loire-Atlantique Pays de la Loire



The Capp? (Tradesmen, Craftsmen, Winegrowers and Professions) will be back at the market on Saturday December 09 from 10:00 to 13:00.

Los comerciantes, artesanos, viticultores y profesionales del Capp? volverán al mercado el sábado 09 de diciembre de 10:00 a 13:00 horas.

Die Capp? (Händler, Handwerker, Winzer und Freiberufler) sind wieder auf dem Markt und laden Sie am Samstag, den 09. Dezember von 10:00 bis 13:00 Uhr ein.

Mise à jour le 2023-11-06 par eSPRIT Pays de la Loire