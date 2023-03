Itinérance Jazz & Garonne – Triple Roots Place de l’Église Le Mas-d'Agenais OT Val de Garonne Le Mas-d'Agenais Catégories d’Évènement: Le Mas-d'Agenais

Une rencontre idéale autour du jazz et des musiques du Monde.

Éric Séva : Saxos, compositions.

Bruno Schorp : Contrebasse.

Zaza Desiderio : Batterie, percussions.

– 18h : Visite de la Collégiale et du tableau de Rembrandt.

– 19h : Restauration possible sur place (sur réservation) – Bistrot de la Halle (06.60.04.38.52) – Béa Rég’Halle : (07.61.78.31.49).

– 20h30 : Concert jazz Éric Séva « Triple Roots » dans la Collégiale.

Programme détaillé à télécharger ! Itinérance Jazz & Garonne – Triple Roots. +33 5 53 64 44 44 Association « Les Z’arts de Garonne » Jazz et Garonne

