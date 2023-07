Visite de l’église Saint Aubin Place de l’Eglise, Le Louroux-Béconnais 49370 VAL D’ERDRE-AUXENCE Val-d’Erdre-Auxence, 17 septembre 2023, Val-d'Erdre-Auxence.

Visite de l’église Saint Aubin Dimanche 17 septembre, 12h00 Place de l’Eglise, Le Louroux-Béconnais 49370 VAL D’ERDRE-AUXENCE Visite libre avec panneaux explicatifs

Découvrez ou redécouvrez l’église Saint Aubin

L’église médiévale est incendiée le 23 mai 1794, lorsque les Chouans lui donnent l’assaut pour débusquer les Républicains. L’église actuelle est un grand édifice de type néo-gothique.

Les vitraux de l’église montrent l’arrestation du curé Noël Pinot et son jugement par la commission militaire. Dans la nef, on peut voir une gravure montrant Noël Pinot montant à l’échafaud place du Ralliement à Angers.

À découvrir dans l’église : dans le transept, le coffre ou huche à pain dans lequel Noël Pinot fut retrouvé caché avant d’être arrêté par les soldats et le document du jugement de Noël Pinot qui est présenté dans une arcade à droite de la nef.

Place de l'Eglise, Le Louroux-Béconnais 49370 VAL D'ERDRE-AUXENCE Val-d'Erdre-Auxence 49370 Le Louroux-Béconnais Maine-et-Loire Pays de la Loire 0272881198 http://www.val-erdre-auxence.fr/ https://www.facebook.com/valerdreauxence/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T12:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

