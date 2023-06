Ciné Belle Etoile « Le Sommet des Dieux », de Patrick Imbert place de l’église Le Bastit, 24 juillet 2023, Le Bastit.

Le Bastit,Lot

A Katmandou, le reporter japonais Fukamachi croit reconnaître Habu Jôji, cet alpiniste que l’on pensait disparu depuis des années. Film à la tombée de la nuit. Marché gourmand.

Place de l’église. Tout public. Gratuit. Buvette, restauration.

2023-07-24 à 18:00:00 ; fin : 2023-07-24 . EUR.

place de l’église

Le Bastit 46500 Lot Occitanie



In Kathmandu, Japanese reporter Fukamachi thinks he recognizes Habu Jôji, the mountaineer who was thought to have disappeared years ago. Film at dusk. Gourmet market.

Place de l’église. Open to all. Free admission. Refreshments, snacks

En Katmandú, el reportero japonés Fukamachi cree reconocer a Habu Jôji, el montañero que se creía desaparecido desde hace años. Película al atardecer. Mercado gastronómico.

Plaza de la Iglesia. Abierto a todos. Entrada gratuita. Bar, catering

In Kathmandu glaubt der japanische Reporter Fukamachi, Habu Jôji wiederzuerkennen, den Bergsteiger, der seit Jahren als verschollen galt. Film bei Einbruch der Dunkelheit. Gourmet-Markt.

Auf dem Platz vor der Kirche. Für alle Altersgruppen. Kostenlos. Getränke, Essen

