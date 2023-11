Illuminations du sapin de Noël Place de l’église Lavergne, 8 décembre 2023, Lavergne.

Lavergne,Lot-et-Garonne

Venez assister à l’illumination du sapin de Noël. Les enfants sont invités à venir y suspendre une décoration chacun. Ce moment festif sera accompagné par les saveurs des fêtes de fin d’années, marrons, vin et/ou chocolat chauds et biscuits de Noël..

2023-12-08 fin : 2023-12-08 . EUR.

Place de l’église

Lavergne 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Come and watch the Christmas tree lighting. Children are invited to come and hang a decoration from the tree. This festive moment will be accompanied by the flavors of the festive season: chestnuts, mulled wine and/or chocolate and Christmas cookies.

Venga a ver el encendido del árbol de Navidad. Los niños están invitados a venir y colgar un adorno del árbol. Esta ocasión festiva estará acompañada de los sabores de la temporada festiva: castañas, vino caliente y/o chocolate y galletas navideñas.

Seien Sie dabei, wenn der Weihnachtsbaum beleuchtet wird. Die Kinder sind herzlich eingeladen, einen Baumschmuck aufzuhängen. Dieser festliche Moment wird von weihnachtlichen Köstlichkeiten begleitet: Maronen, heißer Wein und/oder Schokolade und Weihnachtsgebäck.

Mise à jour le 2023-11-10 par OT du Pays de Lauzun