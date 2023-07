Randonnée semi nocturne Place de l’église – LATHUS Lathus Catégories d’Évènement: Lathus

Vienne Randonnée semi nocturne Place de l’église – LATHUS Lathus, 23 septembre 2023, Lathus. Randonnée semi nocturne Samedi 23 septembre, 18h00 Place de l’église – LATHUS Organisation Comité des fêtes de Lathus

sur réservation départ place de l’église Lathus

Mikael 06 31 68 87 73

se munir de chaussures de rando et lampe torche Place de l’église – LATHUS LATHUS Lathus 86390 Vienne Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-23T18:00:00+02:00 – 2023-09-23T23:30:00+02:00

2023-09-23T18:00:00+02:00 – 2023-09-23T23:30:00+02:00 internet Détails Catégories d’Évènement: Lathus, Vienne Autres Lieu Place de l'église - LATHUS Adresse LATHUS Ville Lathus Departement Vienne Lieu Ville Place de l'église - LATHUS Lathus

Place de l'église - LATHUS Lathus Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lathus/