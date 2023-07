Marché des producteurs -diner – Place de l’église – LATHUS Lathus Catégories d’Évènement: Lathus

Vienne Marché des producteurs -diner – Place de l’église – LATHUS Lathus, 4 août 2023, Lathus. Marché des producteurs -diner – Vendredi 4 août, 18h00 Place de l’église – LATHUS marché de producteurs puis possibilité de diner sur place

buvette

organisation Comité des Fêtes de Lathus Place de l’église – LATHUS LATHUS Lathus 86390 Vienne Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-04T18:00:00+02:00 – 2023-08-04T23:59:00+02:00

