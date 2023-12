Marché de La Selle-sur-le-Bied – Samedi Place de l’église La Selle-sur-le-Bied Catégories d’Évènement: La selle-sur-le-bied

Loiret Marché de La Selle-sur-le-Bied – Samedi Place de l’église La Selle-sur-le-Bied, 1 janvier 2024, La Selle-sur-le-Bied. La Selle-sur-le-Bied Loiret

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Samedi 2024-01-01 08:00:00

fin : 2024-12-31 12:00:00 Marché place de l’église tous les samedis de 8h à 12h.

Marché place de l’église tous les samedis de 8h à 12h

Marché place de l’église tous les samedis de 8h à 12h .

Place de l’église

La Selle-sur-le-Bied 45210 Loiret Centre-Val de Loire

Mise à jour le 2023-12-26 par OT 3CBO Détails Catégories d’Évènement: La selle-sur-le-bied, Loiret Autres Code postal 45210 Lieu Place de l'église Adresse Place de l'église Ville La Selle-sur-le-Bied Departement Loiret Lieu Ville Place de l'église La Selle-sur-le-Bied Latitude 48.037793 Longitude 2.8824965 latitude longitude 48.037793;2.8824965

Place de l'église La Selle-sur-le-Bied Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-selle-sur-le-bied/