Le Cyclo Spectacle Place de l'Église La selle-sur-le-bied, 1 septembre 2024

Le Cyclo Spectacle Dimanche 1 septembre 2024, 14h00 Place de l’Église Voir http://poupette-et-cie.fr/

Début : 2024-09-01T14:00:00+02:00 – 2024-09-01T15:30:00+02:00

Fin : 2024-09-01T14:00:00+02:00 – 2024-09-01T15:30:00+02:00

Une création artistique à bicyclette où les spectateurs sont embarqués par des guides à vélo, et découvrent ou redécouvrent leur territoire, au fil de rencontres surprenantes. Vous ne savez ni où vous allez, ni ce qu’on va vous raconter ni de quelle manière ! Un voyage artistique surprenant , où la force du spectacle vivant se conjugue avec la beauté des sites et des paysages. A la fois drôle, poétique, déroutant parfois, ce voyage artistique invite chaque spectateur à un véritable périple au cœur des émotions ! Un voyage poétique à bicyclette où le spectacle vivant réveille vos émotions aux portes de vos maisons ! Départs toutes les demi-heure de 14h à 15h30

A partir de 8 ans, vélo indispensable, prêt sur réservation.

Place de l’Église La selle-sur-le-bied La selle-sur-le-bied [{« type »: « phone », « value »: « 02 34 32 86 81 »}, {« type »: « link », « value »: « http://poupette-et-cie.fr/ »}, {« type »: « email », « value »: « lecyclospectacle@gmail.com »}]

