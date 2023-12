Fête de la Saint-Vincent à Férolles Place de l’Église La selle-sur-le-bied, 20 janvier 2024, La selle-sur-le-bied.

Fête de la Saint-Vincent à Férolles Samedi 20 janvier 2024, 07h15 Place de l’Église

Dès 8h15 : rendez-vous place de l’église pour aller dans les bois abattre l’arbre de Saint-Vincent. Dégustation du boudin grillé et du vin chaud dans le bois. Décoration de l’arbre de Saint-Vincent sur place et direction l’ancien roi pour déplanter le sapin. Ensuite nous sommes attendus chez le nouveau roi pour la plantation.

17h : messe de la Saint-Vincent avec la participation de Choralia et de l’Union musicale.

Intronisation du Roi et de la Reine 2024.

18h30 : vin d’honneur à la salle des sports et élection des Rois 2025.

Repas et soirée dansante organisés par le Comité des Fêtes et animés par l’orchestre François Carcagno. Réservations jusqu’au 10 janvier.

