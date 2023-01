Fête de la Saint-Vincent Place de l’Église, 21 janvier 2023, La selle-sur-le-bied.

Toute la tradition de la Saint-Vincent : le matin on va choisir l'arbre dans les bois, on le décore en partageant vin chaud et boudin grillé, l'après-midi messe et intronisation de la Reine et de Roi.

Dès 8h15 : rendez-vous place de l’église pour aller dans les bois abattre l’arbre de Saint-Vincent. Dégustation du boudin grillé et du vin chaud dans le bois. Retour place du bourg pour décorer l’arbre avec des fleurs.

17h : messe de la Saint-Vincent avec la participation de Choralia et de l’Union musicale.

Intronisation du Roi et de la Reine 2023.

18h30 : vin d’honneur à la salle des sports et élection des Rois 2024.

Repas et soirée dansante organisés par le Comité des Fêtes, réservations jusqu’au 15 janvier.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-21T07:15:00+01:00

2023-01-21T22:00:00+01:00

©Pixabay