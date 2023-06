Visite « Patrimoine caché, patrimoine secret »: le tombeau de C d’Albret Place de l’église La Motte-Feuilly, 6 juillet 2023, La Motte-Feuilly.

La Motte-Feuilly,Indre

Le service Tourisme de la communauté de Communes propose des visites d’un patrimoine rural moins connu ..

2023-07-06 à ; fin : 2023-07-06 . EUR.

Place de l’église

La Motte-Feuilly 36160 Indre Centre-Val de Loire



The Tourism Department of the Community of Communes proposes visits of a lesser known rural heritage.

El Departamento de Turismo de la Comunidad de Municipios ofrece visitas al patrimonio rural menos conocido.

Die Tourismusabteilung der Communauté de Communes bietet Besichtigungen eines weniger bekannten ländlichen Erbes an.

Mise à jour le 2023-06-09 par OT Pays de George Sand