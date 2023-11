Stage de claquettes Place de l’Église La Jonchère-Saint-Maurice, 26 novembre 2023, La Jonchère-Saint-Maurice.

La Jonchère-Saint-Maurice,Haute-Vienne

Animé par « Prise de Step », à la salle des fêtes. Niveau débutant. Réservation obligatoire. Prêt de chaussures (communiquer votre pointure au moment de la réservation)..

2023-11-26 fin : 2023-11-26 16:30:00. EUR.

Place de l’Église

La Jonchère-Saint-Maurice 87340 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Hosted by « Prise de Step », at the Salle des Fêtes. Beginner level. Reservations required. Loan of shoes (please state your shoe size when booking).

Organizado por « Prise de Step », en la Salle des Fêtes. Nivel principiante. Imprescindible reservar. Zapatillas disponibles (indique su número de calzado al hacer la reserva).

Animiert von « Prise de Step », im Festsaal. Niveau für Anfänger. Eine Reservierung ist erforderlich. Verleih von Schuhen (Schuhgröße bei der Reservierung angeben).

Mise à jour le 2023-11-09 par OT Monts du Limousin