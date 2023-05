Visites Estivales 2023 – Balade des savoir-faire à Saint-Marsault – Saint-Marsault Place de l’église, 22 août 2023, La Forêt-sur-Sèvre.

La Forêt-sur-Sèvre,Deux-Sèvres

Lors d’une déambulation de 4 km sur le territoire de Saint Marsault, nous découvrirons, grâce à des acteurs passionnés, les savoir-faire d’hier et d’aujourd’hui. Les maraichers Bio et osiériculteurs de la Ferme de l’Oseraie, le fameux « Tét aux Vaches » de Guy-Marie Youx, véritable collection d’objets des métiers et de la vie d’hier, passage près d’un ancien moulin…

La promenade se terminera par une dégustation de produits locaux.

Sur réservation auprès de l’ office de tourisme..

2023-08-22 à ; fin : 2023-08-22 . EUR.

Place de l’église

La Forêt-sur-Sèvre 79380 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



During a 4 km walk on the territory of Saint Marsault, we will discover, thanks to passionate actors, the know-how of yesterday and today. The organic market gardeners and osier farmers of the Oseraie Farm, the famous « Tét aux Vaches » of Guy-Marie Youx, a real collection of objects from the trades and life of yesterday, a passage near an old mill?

The walk will end with a tasting of local products.

On reservation at the tourist office.

Durante un paseo de 4 km por la zona de Saint Marsault, descubriremos, gracias a actores apasionados, el saber hacer de ayer y de hoy. Los horticultores y olivicultores ecológicos de la Ferme de l’Oseraie, el famoso « Tét aux Vaches » de Guy-Marie Youx, una auténtica colección de objetos de los oficios y la vida de antaño, y la visita a un antiguo molino?

El paseo terminará con una degustación de productos locales.

Previa reserva en la oficina de turismo.

Bei einem 4 km langen Spaziergang durch Saint Marsault entdecken wir dank leidenschaftlicher Akteure das Know-how von gestern und heute. Die Bio-Gemüse- und Olivenbauern der Ferme de l’Oseraie, der berühmte « Tét aux Vaches » von Guy-Marie Youx, eine echte Sammlung von Gegenständen aus dem Handwerk und dem Leben von gestern, und eine alte Mühle, an der Sie vorbeikommen werden

Der Spaziergang endet mit einer Verkostung lokaler Produkte.

Reservierung beim Fremdenverkehrsamt erforderlich.

Mise à jour le 2023-05-21 par OT Bocage Bressuirais