Marché Place de l’Église La Clusaz, 3 juillet 2023, La Clusaz.

La Clusaz,Haute-Savoie

Chaque lundi, retrouvez les commerçants et artisans sur la Place de l’Église. Vente de produits locaux : reblochon, jambon cru de Savoie, liqueur des Aravis, pains spéciaux, etc..

2023-07-03 08:00:00 fin : 2023-07-03 12:00:00. .

Place de l’Église

La Clusaz 74220 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes



On the Church square, get to know all the local specialities: Reblochon, Savoy ham, Aravis liqueur…

Todos los lunes, conozca a los comerciantes y artesanos de la Place de l’Église. Venta de productos locales: reblochon, jamón de Saboya, licor de Aravis, panes especiales, etc.

Jeden Montag finden Sie die Händler und Handwerker auf dem Place de l’Eglise. Verkauf von lokalen Produkten: Reblochon, Savoyer Rohschinken, Likör aus den Aravis, Spezialbrote usw.

Mise à jour le 2023-06-30 par Office de Tourisme de La Clusaz