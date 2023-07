Fête des Vins de La Brède Place de l’Église La Brède, 7 juillet 2023, La Brède.

La Brède,Gironde

Les amis des vins de La Brède vous donne rendez-vous vendredi 7 juillet pour sa célèbre Fête des vins à La Brède !

Animation musicale et restauration sur place.

Avec la participation des châteaux La Blancherie, Château Magneau, Château Lassalle, Château Bichon-Cassignols, Domaine de Couquereau, Château Haut-Reys, Château Meric Chante l’Oiseau et Château La Perrucade..

2023-07-07 fin : 2023-07-07 00:00:00. .

Place de l’Église

La Brède 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Les amis des vins de La Brède are delighted to invite you to their famous Wine Festival in La Brède on Friday 7 July!

Musical entertainment and on-site catering.

With the participation of Châteaux La Blancherie, Château Magneau, Château Lassalle, Château Bichon-Cassignols, Domaine de Couquereau, Château Haut-Reys, Château Meric Chante l’Oiseau and Château La Perrucade.

Les amis des vins de La Brède tienen el placer de invitarle a su famosa Fiesta del Vino en La Brède el viernes 7 de julio.

Animación musical y catering in situ.

Con la participación de Châteaux La Blancherie, Château Magneau, Château Lassalle, Château Bichon-Cassignols, Domaine de Couquereau, Château Haut-Reys, Château Meric Chante l’Oiseau y Château La Perrucade.

Die Weinfreunde von La Brède laden Sie am Freitag, den 7. Juli, zu ihrem berühmten Weinfest in La Brède ein!

Musikalische Unterhaltung und Verpflegung vor Ort.

Mit der Teilnahme der Châteaux La Blancherie, Château Magneau, Château Lassalle, Château Bichon-Cassignols, Domaine de Couquereau, Château Haut-Reys, Château Meric Chante l’Oiseau und Château La Perrucade.

Mise à jour le 2023-07-01 par OT Montesquieu