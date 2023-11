Marché de Noël 2023 Place de l’Église La Boissière-de-Montaigu, 2 décembre 2023, La Boissière-de-Montaigu.

Marché de Noël 2023 2 et 3 décembre Place de l’Église Entrée libre

Le Marché de Noël, organisé par Buxia Entreprises,avec le soutien de la Commune de la Boissière de Montaiguse se déroulera les samedi 2 et dimanche 3 décembre 2023, Place de l’Eglise.

Le samedi 2 décembre de 15h à 23h.

Le dimanche 3 décembre de 10h à 17h.

Animations

Présence exclusive du PERE NOEL et de son photographe officiel : Samedi de 15h à 17h et Dimanche de 14h à 17h

Manège & maquillage enfants tout au long du marché

16 Exposants professionnels et associations

Découverte du patrimoine communal : l’Eglise, ses vitraux, son architecture et la crèche (visites libres tout au long du marché)

Conteuse « Les Valis’toires de Kalima » : Samedi à 16h et 18h30 et Dimanche à 15h30

Chorales de l’Ecole de musique de la Boissière de Montaigu : Samedi à 20h et Dimanche à 11h

Tombola

Bar et restauration

Huîtres et assiettes apéro

Bars, restauration et gourmandises

Place de l’Église Place de l’Église, 85600 La Boissière-de-Montaigu La Boissière-de-Montaigu 85600 Puydore Vendée Pays de la Loire

Buxia Entreprises