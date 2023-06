FÊTE NATIONALE place de l’église Kerbach, 13 juillet 2023, Kerbach.

Kerbach,Moselle

A l’occasion de la fête nationale, l’association des Arboriculteurs organise une fête le jeudi 13 juillet en soirée au centre du village.

Renseignements au 03 87 87 44 64. Tout public

Jeudi 2023-07-13 à ; fin : 2023-07-13 . 0 EUR.

place de l’église

Kerbach 57460 Moselle Grand Est



To celebrate the national holiday, the Arboriculteurs association is organizing an evening party on Thursday July 13 in the village center.

Information: 03 87 87 44 64

Con motivo de las vacaciones, la asociación Arboriculteurs organiza una velada el jueves 13 de julio en el centro del pueblo.

Para más información, llame al 03 87 87 44 64

Anlässlich des Nationalfeiertags organisiert die Association des Arboriculteurs am Donnerstag, den 13. Juli abends ein Fest im Dorfzentrum.

Informationen unter 03 87 87 44 64

Mise à jour le 2023-06-01 par FORBACH TOURISME