Messe de la Saint Etienne Place de l’église Kaysersberg Vignoble, 26 décembre 2023, Kaysersberg Vignoble.

Kaysersberg Vignoble,Haut-Rhin

Célébration catholique en ce deuxième jour de Noël, la Saint Etienne..

2023-12-26 fin : 2023-12-26 11:15:00. EUR.

Place de l’église

Kaysersberg Vignoble 68240 Haut-Rhin Grand Est



Catholic celebration on the second day of Christmas, St. Stephen’s Day.

San Esteban, celebración católica del segundo día de Navidad.

Katholische Feier am zweiten Weihnachtsfeiertag, dem Stephanstag.

Mise à jour le 2023-10-23 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg