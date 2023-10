Concert – Par monts et par vaux Place de l’église Kaysersberg Vignoble, 15 octobre 2023, Kaysersberg Vignoble.

Kaysersberg Vignoble,Haut-Rhin

Au répertoire de ce magnifique concert des oeuvres de Purcell, Trenet, Fauré, Ropartz mais aussi Schubert entonnées par cet ensemble vocal féminin..

2023-10-15 fin : 2023-10-15 18:00:00. EUR.

Place de l’église

Kaysersberg Vignoble 68240 Haut-Rhin Grand Est



The repertoire of this magnificent concert includes works by Purcell, Trenet, Fauré, Ropartz and Schubert, sung by this all-female vocal ensemble.

El repertorio de este magnífico concierto incluía obras de Purcell, Trenet, Fauré, Ropartz y Schubert, cantadas por este conjunto vocal exclusivamente femenino.

Das Repertoire dieses wunderbaren Konzerts umfasste Werke von Purcell, Trenet, Fauré, Ropartz, aber auch Schubert, die von diesem weiblichen Vokalensemble intoniert wurden.

