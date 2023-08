Cinéma de plein air – Irréductible Place de l’église Kaysersberg Vignoble, 1 septembre 2023, Kaysersberg Vignoble.

Kaysersberg Vignoble,Haut-Rhin

Une belle soirée cinématographique sous les étoiles, avec la projection du film « Irréductible ». Buvette et petite restauration..

2023-09-01 fin : 2023-09-01 22:30:00. EUR.

Place de l’église

Kaysersberg Vignoble 68240 Haut-Rhin Grand Est



A wonderful evening of cinema under the stars, with a screening of the film « Irréductible ». Refreshments and snacks.

Una maravillosa velada de cine bajo las estrellas, con la proyección de la película « Irréductible ». Bar de refrescos y aperitivos.

Ein schöner Filmabend unter den Sternen mit der Vorführung des Films « Irreduzibel ». Getränke und kleine Snacks.

Mise à jour le 2023-08-26 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg