Concert de Noël place de l’église Kaltenhouse, 17 décembre 2023, Kaltenhouse.

Kaltenhouse,Bas-Rhin

Ce concert réunit deux chorales accompagnées de solistes vocaux et instrumentaux. Ils chanteront et joueront au profit d »ALSACAM qui travaille depuis de nombreuses années pour aider les populations du Cameroun..

2023-12-17 fin : 2023-12-17 18:15:00. EUR.

place de l’église

Kaltenhouse 67240 Bas-Rhin Grand Est



This concert brings together two choirs accompanied by vocal and instrumental soloists. They will be singing and performing in aid of ALSACAM, which has been working for many years to help the people of Cameroon.

Este concierto reúne a dos coros acompañados por solistas vocales e instrumentales. Cantarán y actuarán en beneficio de ALSACAM, que trabaja desde hace muchos años para ayudar a la población de Camerún.

Bei diesem Konzert treten zwei Chöre zusammen mit Gesangs- und Instrumentalsolisten auf. Sie singen und spielen zugunsten von ALSACAM, einer Organisation, die sich seit vielen Jahren für die Menschen in Kamerun einsetzt.

Mise à jour le 2023-11-14 par Office de tourisme de Haguenau