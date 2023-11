Balade Contée Place de l’église Juvigny Val d’Andaine, 3 novembre 2023, Juvigny Val d'Andaine.

Juvigny Val d’Andaine,Orne

Le village de Sept-Forges comporte bien des secrets : une drôle de motte de terre, une rivière entre deux régions… Tout ceci semble être l’oeuvre d’un géant… !

Balade fantaisiste, pour tous, de moins de 3km.

Cette session remplace celle annulée semaine 43 pour cause de pluie..

2023-11-03 10:30:00

Place de l’église Sept-Forges

Juvigny Val d'Andaine 61330 Orne Normandie



The village of Sept-Forges holds many secrets: a strange clod of earth, a river between two regions… All this seems to be the work of a giant… !

A whimsical walk for all, under 3km.

This session replaces the one cancelled week 43 due to rain.

El pueblo de Sept-Forges esconde muchos secretos: un extraño montículo de tierra, un río entre dos regiones… Todo esto parece ser obra de un gigante… ¡!

Un paseo caprichoso para todos, de menos de 3 km.

Esta sesión sustituye a la anulada en la semana 43 debido a la lluvia.

Das Dorf Sept-Forges birgt viele Geheimnisse: eine seltsame Erdscholle, ein Fluss zwischen zwei Regionen… All dies scheint das Werk eines Riesen zu sein … !

Phantasievoller Spaziergang für alle, weniger als 3 km lang.

Diese Sitzung ersetzt die Sitzung, die in Woche 43 wegen Regens abgesagt wurde.

