Marché de potiers Place de l’église Jouy-le-Potier, 10 juin 2023, Jouy-le-Potier.

Jouy-le-Potier,Loiret

Marché de potiers de Jouy-le-Potier, aux Portes de Sologne, organisé par les Pieds d’Argile mi-juin.

En famille ou entre amis !.

2023-06-10 à ; fin : 2023-06-11 19:00:00. EUR.

Place de l’église

Jouy-le-Potier 45370 Loiret Centre-Val de Loire



Potters’ market in Jouy-le-Potier, Portes de Sologne, organized by Pieds d’Argile in mid-June.

With family or friends!

Mercado de alfareros de Jouy-le-Potier, en las Portes de Sologne, organizado por Pieds d’Argile a mediados de junio.

En familia o con amigos

Töpfermarkt in Jouy-le-Potier, an den Toren der Sologne, organisiert von Les Pieds d’Argile Mitte Juni.

Mit der Familie oder mit Freunden!

Mise à jour le 2023-06-08 par ADRT45