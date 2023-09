BALADE GREETERS : AU DÉTOUR DE NOS VILLAGES Place de l’église Jauzé, 19 septembre 2023, Jauzé.

Jauzé,Sarthe

Le Maine Saosnois compte bon nombre de petits villages dont le nombre d’habitants n’excède par 150. Jacques vous propose d’en découvrir quelques uns d’entre eux, non sans intérêt !.

2023-09-19 fin : 2023-09-19 12:00:00. .

Place de l’église

Jauzé 72110 Sarthe Pays de la Loire



The Maine Saosnois region has many small villages with a population of less than 150. Jacques proposes to discover some of them, not without interest!

El Maine Saosnois cuenta con un buen número de pequeños pueblos de no más de 150 habitantes. Jacques le propone descubrir algunos de ellos, ¡no sin interés!

In Maine Saosnois gibt es viele kleine Dörfer mit einer Einwohnerzahl von höchstens 150. Jacques schlägt Ihnen vor, einige von ihnen zu entdecken, die nicht uninteressant sind!

Mise à jour le 2023-04-25 par eSPRIT Pays de la Loire