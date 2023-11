INGRANDES-LE FRESNE-SUR-LOIRE EN LUMIÈRE Place de l’Église Ingrandes-Le Fresne sur Loire, 22 décembre 2023, Ingrandes-Le Fresne sur Loire.

Ingrandes-Le Fresne sur Loire,Maine-et-Loire

Le 22 décembre, la municipalité d’Ingrandes-Le Fresne-sur-Loire, en lien avec les « Petites Cité de caractère », propose un marché de Noël dès 9h (avec le marché traditionnel) ainsi qu’un marché nocturne dès 18h illuminé par des bougies..

2023-12-22

Place de l’Église

Ingrandes-Le Fresne sur Loire 49123 Maine-et-Loire Pays de la Loire



On December 22, the municipality of Ingrandes-Le Fresne-sur-Loire, in association with the « Petites Cité de caractère », is offering a Christmas market from 9am (with the traditional market) and a candlelit night market from 6pm.

El 22 de diciembre, el municipio de Ingrandes-Le Fresne-sur-Loire, en asociación con la « Petites Cité de caractère », ofrece un mercado navideño a partir de las 9 de la mañana (con el mercado tradicional), así como un mercado nocturno a partir de las 6 de la tarde iluminado con velas.

Am 22. Dezember bietet die Gemeinde Ingrandes-Le Fresne-sur-Loire in Verbindung mit den « Petites Cité de caractère » einen Weihnachtsmarkt ab 9 Uhr (mit dem traditionellen Markt) sowie einen Nachtmarkt ab 18 Uhr, der von Kerzen beleuchtet wird.

