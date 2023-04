Marché du bourg – Igny Place de l’Eglise, 1 janvier 2023, Igny.

Situé dans le cœur historique d’Igny, ce marché saura comblé vos papilles et de nombreux commerçants : poissonnerie, primeurs, volailler, traiteur,….

2023-01-01 à 08:00:00 ; fin : 2023-12-31 13:00:00. .

Place de l’Eglise

Igny 91430 Essonne Île-de-France



Located in the historical heart of Igny, this market will satisfy your taste buds and many traders: fishmonger, greengrocer, poulterer, delicatessen,…

Situado en el centro histórico de Igny, este mercado satisfará su paladar y a numerosos comerciantes: pescaderos, verduleros, polleros, restauradores,…

Dieser Markt befindet sich im historischen Zentrum von Igny und wird Ihren Gaumen verwöhnen. Es gibt zahlreiche Händler: Fischhändler, Gemüsehändler, Geflügelhändler, Feinkosthändler,…

Mise à jour le 2022-11-07 par Destination Paris-Saclay