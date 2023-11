Exposition-vente de pains d’épices Place de l’église Hirsingue, 19 novembre 2023, Hirsingue.

Hirsingue,Haut-Rhin

Exposition d’images de pains d’épices, présence de Michel Habsiger qui personnalisera vos Lebküchen. Vente au profit de la Ligue contre le cancer et l’association les Craquantes roses..

2023-11-19 fin : 2023-11-19 18:00:00. EUR.

Place de l’église

Hirsingue 68560 Haut-Rhin Grand Est



Gingerbread images on display, with Michel Habsiger on hand to personalize your Lebküchen. Sale in aid of the Ligue contre le cancer and the association les Craquantes roses.

Exposición de imágenes de pan de especias, con Michel Habsiger para personalizar su Lebküchen. Venta a beneficio de la Ligue contre le cancer y de la asociación les Craquantes roses.

Ausstellung von Lebkuchenbildern, Anwesenheit von Michel Habsiger, der Ihre Lebküchen personalisieren wird. Verkauf zu Gunsten der Krebsliga und des Vereins « Les Craquantes roses ».

Mise à jour le 2023-11-13 par Office de tourisme du Sundgau