Marché hebdomadaire Place de l’église Gouzon, 14 novembre 2023, Gouzon.

Gouzon,Creuse

Producteurs de fruits et légumes, fromagers, poissonnier, fleurs et plants, vêtements et autres professionnels selon la saison..

2023-11-14 fin : 2023-11-14 13:00:00. .

Place de l’église

Gouzon 23230 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Fruit and vegetable producers, cheese makers, fishmongers, flowers and plants, clothing and other professionals depending on the season.

Productores de frutas y verduras, queseros, pescaderos, flores y plantas, ropa y otros profesionales según la temporada.

Obst- und Gemüseproduzenten, Käser, Fischhändler, Blumen und Setzlinge, Kleidung und andere Fachleute je nach Saison.

Mise à jour le 2023-11-08 par Creuse Tourisme