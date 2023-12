Vide-greniers + concert + feu d’artifice Place de l’Église Gouville-sur-Mer, 27 juillet 2024, Gouville-sur-Mer.

Gouville-sur-Mer Manche

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-27 06:00:00

fin : 2024-07-27 23:00:00

Vide-greniers de 6h à 17h le 27 juillet, place de l’église à Gouville-sur-Mer, organisé par le comité des fêtes.

Barbecue (à la salle des fêtes), animation musicale et feu d’artifice..

Place de l’Église

Gouville-sur-Mer 50560 Manche Normandie



