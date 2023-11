Animations : Noël en lumière Place de l’Eglise Gespunsart, 2 décembre 2023, Gespunsart.

Gespunsart,Ardennes

La municipalité de Gespunsart et les associations organisent un moment convivial le 2 décembre 2023 dès 14h (marché de noël, chorale, visite du père noël, …) avec projection à 18h d’un son et lumière sur la façade de notre église..

2023-12-02 fin : 2023-12-02

Place de l’Eglise

Gespunsart 08700 Ardennes Grand Est



The municipality of Gespunsart and its associations are organizing a convivial event on December 2, 2023 starting at 2pm (Christmas market, choir, visit from Santa Claus, etc.), with a sound and light show on the façade of our church at 6pm.

El municipio de Gespunsart y las asociaciones organizan una convivencia el 2 de diciembre de 2023 a partir de las 14:00 (mercado navideño, coro, visita de Papá Noel, etc.) con un espectáculo de luz y sonido en la fachada de nuestra iglesia a las 18:00.

Die Gemeinde Gespunsart und die Vereine organisieren am 2. Dezember 2023 ab 14 Uhr einen gemütlichen Moment (Weihnachtsmarkt, Chor, Besuch des Weihnachtsmanns, …) mit einer Ton- und Lichtprojektion um 18 Uhr auf der Fassade unserer Kirche.

Mise à jour le 2023-11-24 par Ardennes Tourisme