Randonnée pédestre Place de l’église Gatteville-le-Phare, 1 décembre 2023, Gatteville-le-Phare.

Gatteville-le-Phare,Manche

L’ association Familles Rurales de Réville vous invite à venir vous oxygéner durant cette randonnée d’environ 10km.

Rendez-vous sur la place de l’église. Munissez-vous de chaussures adéquates.

2024-02-18 14:30:00 fin : 2024-02-18 17:00:00. .

Place de l’église

Gatteville-le-Phare 50760 Manche Normandie



The association Familles Rurales de Réville invites you to come and get some fresh air during this 10km hike.

Meet at the church square. Bring suitable footwear

La asociación Familles Rurales de Réville le invita a venir a tomar el aire durante esta caminata de 10 km.

Encuentro en la plaza de la iglesia. Traiga calzado adecuado

Der Verein Familles Rurales de Réville lädt Sie ein, während dieser etwa 10 km langen Wanderung Sauerstoff zu tanken.

Treffpunkt ist der Platz vor der Kirche. Bringen Sie geeignetes Schuhwerk mit

Mise à jour le 2023-11-28 par OT Cotentin – Le Val de Saire