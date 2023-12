Concert et marché de noël à Fontanes place de l’église Fontanes, 1 décembre 2023, Fontanes.

Fontanes,Lot

Dimanche 3 Décembre à Fontanes : marché de noël sur la place de l’église. Présence du refuge canin lotois..

2023-12-03 11:00:00 fin : 2023-12-03 . 10 EUR.

place de l’église

Fontanes 46230 Lot Occitanie



Sunday December 3 in Fontanes: Christmas market on the church square. Presence of the refuge canin lotois.

Domingo 3 de diciembre en Fontanes: mercado de Navidad en la plaza de la iglesia. El refugio canin lotois estará presente.

Sonntag, 3. Dezember in Fontanes: Weihnachtsmarkt auf dem Kirchplatz. Anwesenheit des lotoisischen Hundeheims.

Mise à jour le 2023-11-28 par OT Cahors – Vallée du Lot