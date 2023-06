RENDEZ-VOUS RANDO Place de l’église Folschviller, 1 août 2023, Folschviller.

Folschviller,Moselle

Randonnée pédestre d’environ 10-12 km avec un guide de l’Office de tourisme. Prévoir une réserve d’eau et de bonnes chaussures de marche. Tarif : 5 € forfait pour tout l’été.. Tout public

Lundi 2023-08-01 à 09:00:00 ; fin : 2023-08-31 11:30:00. EUR.

Place de l’église

Folschviller 57730 Moselle Grand Est



Walking tour of approx. 10-12 km with a Tourist Office guide. Bring plenty of water and good walking shoes. Price: 5 ? package for the whole summer.

Un paseo de 10-12 km con un guía de la Oficina de Turismo. Lleve abundante agua y buen calzado para caminar. Precio: 5? para todo el verano.

Wanderung von etwa 10-12 km mit einem Führer des Fremdenverkehrsamtes. Bringen Sie einen Wasservorrat und gute Wanderschuhe mit. Preis: 5 ? Pauschalpreis für den ganzen Sommer.

