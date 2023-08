MONTEE DU CLOCHER DE L’EGLISE ST JEAN-BAPTISTE Place de l’Église Florensac, 16 septembre 2023, Florensac.

Florensac,Hérault

Du haut de son clocher, dressé à 32 m, la terrasse offre un panorama exceptionnel : les rues et les maisons du village, les communes aux alentours….

2023-09-16 09:00:00 fin : 2023-09-16 11:30:00. .

Place de l’Église

Florensac 34510 Hérault Occitanie



From the top of its bell tower, 32 m high, the terrace offers an exceptional panorama: the streets and houses of the village, the surrounding communes?

Desde lo alto de su campanario, a 32 m de altura, la terraza ofrece un panorama excepcional: las calles y casas del pueblo, los pueblos de los alrededores?

Vom 32 m hohen Glockenturm aus bietet die Terrasse ein außergewöhnliches Panorama: die Straßen und Häuser des Dorfes, die umliegenden Gemeinden?

Mise à jour le 2023-08-25 par OT CAP D’AGDE MEDITERRANEE