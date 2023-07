JOURNÉE ET SOIRÉE AFRICAINE Place de l’église Fillières, 1 juillet 2023, Fillières.

Fillières,Meurthe-et-Moselle

Dès 11h30, sur la place du village (entrée gratuite) : stands d’artisanat, stands pour enfants, tombola, stand de photographie, démonstration de jombolo, exposition de photographies, petite restauration (jusqu’à 18h) etc…

Stages de danses et de percussions sur réservation (activité payante sur réservation).

A 19h30, repas en musique sur réservation (15 €).. Tout public

Samedi 2023-07-01 11:30:00 fin : 2023-07-01 11:30:00. 0 EUR.

Place de l’église Salle polyvalente

Fillières 54560 Meurthe-et-Moselle Grand Est



From 11:30 am, in the village square (free admission): craft stalls, children’s stalls, tombola, photography stall, jombolo demonstration, photography exhibition, snack bar (until 6 pm) etc…

Dance and percussion workshops on reservation (paying activity on reservation).

At 7:30 pm, musical dinner (15 ?).

A partir de las 11.30 h, en la plaza del pueblo (entrada gratuita): puestos de artesanía, puestos infantiles, tómbola, puesto de fotografía, demostración de jombolo, exposición de fotografía, merendero (hasta las 18 h), etc…

Talleres de danza y percusión (previa reserva).

A las 19.30 h, comida musical con reserva previa (15 €).

Ab 11:30 Uhr, auf dem Dorfplatz (Eintritt frei): Kunsthandwerkliche Stände, Stände für Kinder, Tombola, Fotostand, Jombolo-Vorführung, Fotoausstellung, kleine Snacks (bis 18 Uhr) etc.

Tanz- und Perkussionskurse auf Reservierung (kostenpflichtige Aktivität auf Reservierung).

Um 19.30 Uhr, Essen mit Musik auf Reservierung (15?).

Mise à jour le 2023-06-29 par OT DU GRAND LONGWY