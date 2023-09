Marche des 3 communes de la haute vallée du sichon Place de l’église Ferrières-sur-Sichon, 1 octobre 2023, Ferrières-sur-Sichon.

Ferrières-sur-Sichon,Allier

Marche des 3 communes de la Haute vallée du Sichon au départ de Ferrières sur Sichon.

2023-10-01 08:00:00 fin : 2023-10-01 16:00:00. EUR.

Place de l’église

Ferrières-sur-Sichon 03250 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Walk in the 3 communes of the Upper Sichon Valley starting from Ferrières sur Sichon

Recorrido a pie por los 3 municipios del Alto Valle de Sichon, a partir de Ferrières sur Sichon

Wanderung der 3 Gemeinden des oberen Sichon-Tals von Ferrières sur Sichon aus

