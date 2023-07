Défilé de robes de mariées de 1900 à nos jours Place de l’église Eugène Renoud-Bernard Saint-Mammès Catégories d’Évènement: Saint-Mammès

Seine-et-Marne Défilé de robes de mariées de 1900 à nos jours Place de l’église Eugène Renoud-Bernard Saint-Mammès, 17 septembre 2023, Saint-Mammès. Défilé de robes de mariées de 1900 à nos jours Dimanche 17 septembre, 14h30 Place de l’église Eugène Renoud-Bernard Défilé de robes de mariées, depuis 1900 à nos jours 2 tableaux vivants présenteront, avec commentaires et fond musical, l’artisanat et le travail créatif des robes de mariées, depuis 1900 jusqu’à nos jours. Premier défilé à 14h30, entracte d’1h environ, puis second défilé vers 16h. Défilé proposé par Eléna Flore Créations Place de l’église Eugène Renoud-Bernard Rue Grande 77670 Saint-Mammès Saint-Mammès 77670 Seine-et-Marne Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

