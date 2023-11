Marché de Noël et Téléthon Place de l’église et sous la halle Castelmoron-sur-Lot, 9 décembre 2023, Castelmoron-sur-Lot.

Castelmoron-sur-Lot,Lot-et-Garonne

Organisé par le Comité des Fêtes Castel’entraide, vous propose toute une journée : marche de 8 km, chorale, 11h de la zumba avec à 11h30 des chants catéchismes. 12h apéritif musical offert par la mairie avec Yann Ufo. 14h/15h découverte jonglerie et 14h/17h balade en Calèche.

Buvette sur place..

2023-12-09 fin : 2023-12-09 17:00:00. .

Place de l’église et sous la halle

Castelmoron-sur-Lot 47260 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Organized by the Comité des Fêtes Castel’entraide, this all-day event features an 8km walk, choir, 11am Zumba and catechism songs at 11:30am. 12pm musical aperitif hosted by the town hall with Yann Ufo. 14h/15h juggling discovery and 14h/17h horse-drawn carriage ride.

Refreshments on site.

Organizado por el Comité des Fêtes Castel’entraide, este evento de todo el día incluye una caminata de 8 km, coro, Zumba a las 11h y canciones de catequesis a las 11h30. 12h Aperitivo musical ofrecido por el ayuntamiento con Yann Ufo. de 14:00 a 15:00, descubrimiento de malabares y de 14:00 a 17:00, paseo en coche de caballos.

Refrescos in situ.

Organisiert vom Festkomitee Castel’entraide, bietet Ihnen einen ganzen Tag lang: 8 km Wanderung, Chor, 11 Uhr Zumba mit um 11:30 Uhr Gesang von Katechismen. 12 Uhr Musikalischer Aperitif, angeboten von der Stadtverwaltung, mit Yann Ufo. 14/15 Uhr Entdeckung der Jonglage und 14/17 Uhr Fahrt mit der Kutsche.

Getränke vor Ort.

Mise à jour le 2023-11-23 par OT Lot-et-Tolzac