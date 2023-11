La Féerie de Noël Place de l’Église et du château Issigeac, 9 décembre 2023, Issigeac.

Issigeac,Dordogne

Cette année, un marché de Noël accueillera de nombreux créateurs et artisans d’art. Venez également à la rencontre des commerçant du village d’Issigeac sous les illuminations de Noël.

De nombreuses animations seront présentes pour la joie des tout-petits et des plus grands : rencontre avec le Père Noël, trampoline, jeux de société, atelier pâtisserie, lettres au Père Noël, dessins…

Spectacle de rue offert de 18h à 20h.

Pour se réchauffer, vin et chocolat chauds, marrons grillés, ainsi qu’une garbure vous seront proposés par les bénévoles (à consommer sur place sous la halle, à l’extérieur ou à emporter).

Nous vous attendons nombreux pour fêter Noël dans la joie et la convivialité !.

Place de l’Église et du château

Issigeac 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



This year, a Christmas market will welcome numerous artists and craftsmen. Come and meet the Issigeac village shopkeepers under the Christmas lights.

There’ll be plenty of entertainment for young and old alike: meet Santa, trampoline, board games, pastry workshop, letters to Santa, drawings…

Street show from 6pm to 8pm.

Warm up with mulled wine, hot chocolate, roasted chestnuts and a garbure (to eat in the covered market, outside or to take away).

We’re looking forward to seeing you there to celebrate Christmas in a convivial atmosphere!

El mercado navideño de este año contará con la presencia de numerosos artistas y artesanos. Venga a conocer a los comerciantes del pueblo de Issigeac bajo las luces navideñas.

Entretenimiento para grandes y pequeños: encuentro con Papá Noel, cama elástica, juegos de mesa, taller de repostería, cartas a Papá Noel, dibujos, etc.

Espectáculo callejero de 18:00 a 20:00 h.

Para entrar en calor, los voluntarios servirán vino caliente y chocolate, castañas asadas y un garbure (para comer en el mercado cubierto, al aire libre o para llevar).

Esperamos ver a muchos de ustedes allí para celebrar la Navidad en un ambiente cálido y acogedor

Dieses Jahr wird es einen Weihnachtsmarkt geben, auf dem zahlreiche Kunsthandwerker und Designer ihre Waren anbieten. Treffen Sie auch die Händler des Dorfes Issigeac unter der Weihnachtsbeleuchtung.

Zur Freude der Kleinen und Großen gibt es zahlreiche Animationen: Treffen mit dem Weihnachtsmann, Trampolin, Gesellschaftsspiele, Backworkshop, Briefe an den Weihnachtsmann, Zeichnungen usw.

Von 18:00 bis 20:00 Uhr wird eine Straßenshow angeboten.

Zum Aufwärmen werden Ihnen von den Freiwilligen heißer Wein und Schokolade, geröstete Kastanien sowie eine Garbure angeboten (zum Verzehr vor Ort in der Halle, im Freien oder zum Mitnehmen).

Wir erwarten Sie zahlreich, um Weihnachten in Freude und Geselligkeit zu feiern!

