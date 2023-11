Téléthon, animations et marché de producteurs Place de l’église et du 11 novembre Luzy Catégories d’Évènement: LUZY

Nièvre Téléthon, animations et marché de producteurs Place de l’église et du 11 novembre Luzy, 9 décembre 2023, Luzy. Luzy,Nièvre .

2023-12-09 fin : 2023-12-09 . EUR.

Place de l’église et du 11 novembre

Luzy 58170 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

Mise à jour le 2023-11-13 par OT RIVES DU MORVAN Détails Catégories d’Évènement: LUZY, Nièvre Autres Lieu Place de l'église et du 11 novembre Adresse Place de l'église et du 11 novembre Ville Luzy Departement Nièvre Lieu Ville Place de l'église et du 11 novembre Luzy latitude longitude 46.78922;3.97117

Place de l'église et du 11 novembre Luzy Nièvre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/luzy/