MARCHÉ ET CONCERT AU PROFIT DE L’ASSOCIATION ANAÏS CONTRE LA LEUCÉMIE Place de l’église et de l’ancienne école Le Clerjus, 30 juillet 2023, Le Clerjus.

Le Clerjus,Vosges

Les membres de L’association Anaïs contre la Leucémie vous attendent le 30 juillet, au centre du Clerjus, pour une journée gourmande et musicale !

Au programme :

Marché de producteurs et artisans locaux entre 9h et 17h

Restauration du midi par le foodtruc le Frichti de Vic

Buvette et douceurs tout au long de la journée par l’association

Concert Violon (Mathilde Miclo) Epinette (Christophe Toussaint) à 14h, entrée libre

Tombola avec à gagner, un panier gourmand et une découverte de la traite et de la tétée des petits veaux Chez Charlotte et Benoit

WC / Parking / Accès Handicapé . Tout public

Dimanche 2023-07-30 09:00:00 fin : 2023-07-30 17:00:00. 0 EUR.

Place de l’église et de l’ancienne école

Le Clerjus 88240 Vosges Grand Est



Members of the Anaïs contre la Leucémie association look forward to welcoming you to the Clerjus center on July 30 for a day of food and music!

On the program:

Local producers’ and craftsmen’s market from 9 a.m. to 5 p.m

Lunchtime catering by foodtruc le Frichti de Vic

Refreshments and sweets all day long by the association

Violin concert (Mathilde Miclo) Spinet concert (Christophe Toussaint) at 2pm, free admission

Tombola with a gourmet hamper and a chance to see how calves are milked and suckled by Charlotte and Benoit

WC / Parking / Handicap access

Los miembros de la asociación Anaïs contre la Leucémie le esperan el 30 de julio en el centro Clerjus para una jornada gastronómica y musical

En el programa:

Mercado de productores y artesanos locales de 9.00 a 17.00 h

Comida a cargo de foodtruc le Frichti de Vic

Refrescos y dulces durante todo el día a cargo de la asociación

Concierto de violín (Mathilde Miclo) Concierto de epineta (Christophe Toussaint) a las 14 h, entrada libre

Sorteo de una cesta gastronómica y posibilidad de ver cómo se ordeñan y amamantan los terneros en la granja de Charlotte y Benoit

WC / Aparcamiento / Acceso para minusválidos

Die Mitglieder des Vereins L’Association Anaïs contre la Leucémie erwarten Sie am 30. Juli im Zentrum von Clerjus zu einem Tag voller Gaumenfreuden und Musik!

Auf dem Programm stehen:

Markt mit lokalen Erzeugern und Handwerkern zwischen 9 und 17 Uhr

Mittagsverpflegung durch den Foodtruc le Frichti de Vic

Getränke und Süßigkeiten den ganzen Tag über durch den Verein

Konzert Violine (Mathilde Miclo) Spinett (Christophe Toussaint) um 14 Uhr, freier Eintritt

Tombola, bei der es einen Schlemmerkorb und eine Entdeckung des Melkens und Saugens von kleinen Kälbern zu gewinnen gibt Bei Charlotte und Benoit

WC / Parkplatz / Behindertengerechter Zugang

