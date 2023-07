Vide Grenier et repas paëlla Place de l’église et de la mairie Saint-Martin-de-Jussac, 12 août 2023, Saint-Martin-de-Jussac.

Saint-Martin-de-Jussac,Haute-Vienne

Le comité des fêtes et des loisirs de Saint-Martin-de-Jussac organise un vide-grenier avec une offre de restauration: un repas paëlla. Vous y retrouverez également une vente de pain cuit au feu de bois et une buvette. Un moment de convivialité vous y attend, le tout dans un cadre campagnard et festif !.

2023-08-12 fin : 2023-08-12 18:00:00. EUR.

Place de l’église et de la mairie

Saint-Martin-de-Jussac 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



The Comité des fêtes et des loisirs de Saint-Martin-de-Jussac is organizing a garage sale with a paëlla meal. There will also be a sale of wood-fired bread and a refreshment stand. A convivial moment awaits you, all in a festive country setting!

La comisión de fiestas y ocio de Saint-Martin-de-Jussac organiza una venta de garaje con comida en paella. También habrá venta de pan de leña y un puesto de refrescos. En definitiva, ¡lo pasará en grande en un ambiente festivo y campestre!

Das Fest- und Freizeitkomitee von Saint-Martin-de-Jussac organisiert einen Flohmarkt mit einem Angebot an Speisen und Getränken: ein Paella-Essen. Es gibt auch einen Verkauf von Holzofenbrot und einen Getränkestand. Es erwartet Sie ein geselliger Moment in einem ländlichen und festlichen Rahmen!

Mise à jour le 2023-04-27 par OT Porte Océane du Limousin