BALADE HISTORIQUE Place de l’église Ernée, 16 septembre 2023, Ernée.

Ernée,Mayenne

Balade historique – Départ à 14h30, place de l’église – La Ville d’Ernée de Mazarin à la Révolution.

2023-09-16

Place de l’église

Ernée 53500 Mayenne Pays de la Loire



Historical walk ? Departure at 2:30 pm, place de l?église ? The town of Ernée from Mazarin to the Revolution

Paseo histórico ? Salida a las 14.30 h, Place de l’église ? La ciudad de Ernée de Mazarino a la Revolución

Historischer Spaziergang ? Abfahrt um 14:30 Uhr, Place de l’Eglise ? Die Stadt Ernée von Mazarin bis zur Revolution

Mise à jour le 2023-08-17 par eSPRIT Pays de la Loire